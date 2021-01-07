Son dakika: Joe Biden'dan yeni açıklama | Video

Son dakika...ABD'de Kongre binasına yapılan baskından sonra bugün seçilmiş başkan Joe Biden yeni bir açıklama daha yaptı. Biden dünkü hadiseleri "ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri" olarak nitelendiren Biden, Trump'ı retorikle şiddeti kışkırtmak ve demokrasinin altını oymakla itham etti. Biden, Kongre binasını basanlar için "yerli teröristler" ifadesini kullandı.