SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber canlı yayın izle! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

Son dakika haberleri... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Kabine Toplantısı'nda Ramazan için ek koronavirüs tedbirleri kararları alındı mı? Koronavirüs tedbirleri gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber canlı yayın açıklamalarını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

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