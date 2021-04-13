SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber canlı yayın izle! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
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SON DAKİKA: Hakkari'de teröristlerin saldırı balonunun vurulma anı kamerada 13.04.2021 | 15:10
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 13.04.2021 | 11:31
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Hasan Basri Yalçın | Ukrayna’da savaş ihtimali artıyor 13.04.2021 | 10:52
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Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti 13.04.2021 | 08:28
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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı 13.04.2021 | 08:28
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Son dakika haberleri... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Kabine Toplantısı'nda Ramazan için ek koronavirüs tedbirleri kararları alındı mı? Koronavirüs tedbirleri gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber canlı yayın açıklamalarını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...
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