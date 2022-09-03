Son dakika: Kapıkule Gümrük Sahası'nı sel vurdu! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... | Video
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Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na giden karayolu ile gümrük saha içi suyla kaplandı. Gümrük saha içinde bulunan araçlar ise peronlarda işlem yaptırmak için beklerken, su içinde kaldı. Aşırı yağışlar nedeniyle bilgisayar sisteminde de arıza meydana gelince yolcu ve araç işlemleri yapılamadı.