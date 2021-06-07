Son dakika: Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 7 Haziran koronavirüs tablosu... | Video

Son dakika haberleri: 2019'un Aralık ayında ilk olarak Çin'de görülen koronavirüs salgını kısa sürede etkisini artırmış ve tüm dünyaya yayılmıştı. Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde kayıtlara geçerken, virüsle mücadele hala devam ediyor. Özellikle geçen ay rekor seviyelere yükselen vaka ve vefat sayılarını düşürmek adına tam kapanma kararı alındı. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanırken, bu süreçte vaka, vefat ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş gözlemlendi. 6 Haziran'da vaka sayılarında 5 bin hedefine ulaşılırken, Sağlık Bakanlığı 7 Haziran tarihine ilişkin koronavirüs verilerini açıkladı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...