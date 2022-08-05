SON DAKİKA: KPSS soruşturması derinleşiyor! Yanıtları aynı çıkan 21 öğrenci mercek altında | Video

Sızıntı iddialarının ardından 2022 kamu personeli seçme sınavı iptal edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası başlatılan soruşturma da çok yönlü olarak sürüyor. Aynı dershanedeki 21 öğrencinin sınavdaki yanıtları aynı çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı..