Video Haber Son dakika! Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı! | Video

Son dakika! Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı! | Video

Son dakika! Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı! | Video
23.10.2020 | 17:48

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CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazın sonucu belli oldu. İstanbul 15. Ağır Ağır Ceza Mahkemesi, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi'nin, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği "hak ihlali" kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararının "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

Enis Berberoğlu'nun avukatları karar itiraz ederek; İstanbul Ağır 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasını talep etmişti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 1 hafta süren inceleme sonucunda kararını açıkladı. Hâkim Oktay Açar başkanlığındaki heyet, avukatların yaptıkları itiraz hakkında 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti.

Mahkeme kararında; "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne dosyanın gönderilmesi, dosyanın istenmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının gereğinin yapılması hususunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinden talepte bulunabilmeleri konularında ilgililerin muhtariyetlerine, dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iadesine" denildi.

Kararda, yeniden yargılama ile ilgili kararı vermekte görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu iddia edildi.

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