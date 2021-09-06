Son dakika: MEB'den okullar için Kovid-19 rehberi: Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? | Video
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Son dakika haberleri: Okulların açılmasına bir gün kala Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda pozitif koronavirüs vakası çıkması durumunda izlenecek yol haritasına ilişkin 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne rehber gönderdi. Peki sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? Öğretmende pozitif vaka saptanması durumunda nasıl bir önlem alınacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...