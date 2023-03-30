Video Haber SON DAKİKA: MGK bugün toplanıyor! Masada kritik konular var | Video
SON DAKİKA: MGK bugün toplanıyor! Masada kritik konular var | Video

SON DAKİKA: MGK bugün toplanıyor! Masada kritik konular var | Video

30.03.2023 | 09:13

Son dakika haberi: Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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