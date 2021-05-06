Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama | Video

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile 2 günlük istikşafi görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur." ifadeleri kullanıldı.