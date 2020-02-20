Son dakika: Öğretmenlere atama müjdesi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak! | Video

Atama bekleyen öğretmenlere müjde! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası’nda duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı son dakika açıklamalara göre, atama bekleyen öğretmenlere 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağı müjdesini verdi. Ziya Selçuk, “Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, 20 bin daha atama yapılacak. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA! 20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk: "Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti" dedi.