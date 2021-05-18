SON DAKİKA! Özhaseki canlı yayında tek tek sıraladı! Akşener'in, Netanyahu benzetmesinin perde arkası | Video

SON DAKİKA HABERİ... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetirken, bu durum tüm Türkiye'de tepkiyle karşılandı. A Haber'e katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu açıklamanın bilinçli şekilde yapıldığını söyledi ve "Orada yeni bir gündem var. Bir taraftan HDP’lilere bakanlık verilmesi ciddi bir iştir, konuşulması lazım. Bir taraftan da üst düzey bir terörist öldürülmüş, onunla ilgili yorumlar yapılacağı sırada, siz çıkıp sayın cumhurbaşkanımızı çocuk katillerinin devletinin lideriyle eş tutuyorsunuz" dedi.