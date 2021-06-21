Video Haber SON DAKİKA: Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları açıklaması A Haber canlı yayın izle!

SON DAKİKA: Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları açıklaması A Haber canlı yayın izle!

SON DAKİKA: Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları açıklaması A Haber canlı yayın izle!
21.06.2021 | 16:38

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SON DAKİKA: Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları açıklaması A Haber canlı yayın izle! 01:29
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Son dakika haberleri... Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı ardından alınan kararları canlı yayında açıklaması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması A Haber canlı yayın izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...

VİDEO DEVAM EDİYOR
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLAMASI A HABER CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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