Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor... 1 Temmuz'da...

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor... 1 Temmuz'da...

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor... 1 Temmuz'da...
21.06.2021 | 19:43

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor... 1 Temmuz'da... 21.06.2021 | 19:43
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Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak! Detaylar A Haber'de... | Video 02:17
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak! Detaylar A Haber'de... | Video 21.06.2021 | 18:07
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! (21 Haziran 2021 Pazartesi)

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