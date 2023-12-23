SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını açıkladı. MSB, çatışmalarda ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatlarının icra edildiğini kaydetti.
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