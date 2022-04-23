Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54'e yükseldi | Video

Son dakika haberi: MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu."