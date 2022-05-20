Video Haber Son Dakika: “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video
Son Dakika: “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video

Son Dakika: “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video

20.05.2022 | 10:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisidir | Video 03:45
Başkan Erdoğan: "Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisidir" | Video 20.05.2022 | 11:37
HDP’li Sezai Temelli ve Feleknaz Uca aranan teröristle yan yana röportaj verdi | Video 00:16
HDP'li Sezai Temelli ve Feleknaz Uca aranan teröristle yan yana röportaj verdi | Video 20.05.2022 | 11:02
Son Dakika: “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video 01:34
Son Dakika: “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video 20.05.2022 | 10:22
CHP’deki rüşvet skandalın Kadıköy’den Maltepe’ye sıçradı! İşte operasyon anları | Video 01:24
CHP'deki rüşvet skandalın Kadıköy'den Maltepe'ye sıçradı! İşte operasyon anları | Video 20.05.2022 | 10:27
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama | Video 00:46
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama | Video 20.05.2022 | 08:30
Başkan Erdoğan Nurullah Genç’in ’Beni Yakışına’ şiirini gençlerle okudu | Video 03:22
Başkan Erdoğan Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' şiirini gençlerle okudu | Video 19.05.2022 | 17:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsveç ve Finlandiya’nın terör bağlantıları kesilmeli | Video 32:47
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsveç ve Finlandiya'nın terör bağlantıları kesilmeli" | Video 19.05.2022 | 16:42
Salih Tuna | Pistin ortasında oynuyorum 04:03
Salih Tuna | Pistin ortasında oynuyorum 19.05.2022 | 16:32
Haşmet Babaoğlu | Bitti! 03:00
Haşmet Babaoğlu | Bitti! 19.05.2022 | 16:19
CHP’li başkan 19 Mayıs’ta gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video 02:51
CHP’li başkan 19 Mayıs’ta gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video 19.05.2022 | 15:49
CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video 01:17
CHP’li başkandan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video 19.05.2022 | 15:33
Mahmut Övür | Kim vatan haini? 04:26
Mahmut Övür | Kim vatan haini? 19.05.2022 | 14:39
Başkan Erdoğan gençlere masa tenisinde ’raket tutma’ stilini anlattı | Video 02:47
Başkan Erdoğan gençlere masa tenisinde 'raket tutma' stilini anlattı | Video 19.05.2022 | 14:12
Başkan Erdoğan’dan sokak hayvanları ve barınak açıklaması | Video 04:57
Başkan Erdoğan'dan sokak hayvanları ve barınak açıklaması | Video 19.05.2022 | 14:18
Mehmet Barlas | Muhalefet, NATO dayatmasına neden sessiz? 03:12
Mehmet Barlas | Muhalefet, NATO dayatmasına neden sessiz? 19.05.2022 | 13:46
İşte İsveç’ten istenen teröristler! A Haber’in ulaştığı isim isim o liste | Video 03:59
İşte İsveç’ten istenen teröristler! A Haber'in ulaştığı isim isim o liste | Video 19.05.2022 | 13:35
Başkan Erdoğan’dan Millet Bahçesi açıklaması 29 Mayıs’ta ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız | Video 02:41
Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi açıklaması "29 Mayıs'ta ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız" | Video 19.05.2022 | 13:17
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net Finlandiya ve İsveç mesajı: Hayır diyeceğiz! | Video 08:11
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net Finlandiya ve İsveç mesajı: "Hayır diyeceğiz!" | Video 19.05.2022 | 12:22
PKK’nın Ağrı grubu nasıl yok edildi? A Haber Abluka operasyonunun kalbinde | Video 04:51
PKK'nın Ağrı grubu nasıl yok edildi? A Haber Abluka operasyonunun kalbinde | Video 19.05.2022 | 11:09
Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs paylaşımı | Video 00:32
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı | Video 19.05.2022 | 10:34

Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 198 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Örgütlü bir şekilde "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddia edilen 224 kişinin hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından; İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese operasyon düzenlenmiş, 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli Zabıta Memuru, 6'sı ise Belediye Gıda Denetim Mühendisi olan şüphelilerden 198'i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 198 şüpheliden dört gün gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından 36 kişi serbest kalırken 162 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA