Son Dakika: “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video

Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 198 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Örgütlü bir şekilde "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddia edilen 224 kişinin hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından; İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese operasyon düzenlenmiş, 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli Zabıta Memuru, 6'sı ise Belediye Gıda Denetim Mühendisi olan şüphelilerden 198'i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 198 şüpheliden dört gün gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından 36 kişi serbest kalırken 162 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.