Son Dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kuzey Irak'taki operasyonda 6 terörist öldürüldü | Video

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.