Video Haber Son Dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kuzey Irak'taki operasyonda 6 terörist öldürüldü | Video
Son Dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kuzey Irak'taki operasyonda 6 terörist öldürüldü | Video

Son Dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kuzey Irak'taki operasyonda 6 terörist öldürüldü | Video

09.12.2021 | 15:19

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Son Dakika! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kuzey Irak’taki operasyonda 6 terörist öldürüldü | Video 01:14
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Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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