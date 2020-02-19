Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "An meselesi" demişti' TSK, İdlib'de mevzi hazırlamaya başladı! | Video
Son dakika haberi... (TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de mevzi hazırlamaya başladı! Mehmetçiklerimiz İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için yeni mevziler hazırlamaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roketatar) ve Fırtına obüsleriyle güçlendiriyor. Mehmetçiklerimiz tanklar için de kule mevzileri kazarak sütre hazırlıyorlar.
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