SON DAKİKA: Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşması... | Video
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Son dakika haberleri... Koronavirüs kısıtlamaları geri gelecek mi? Koronavirüs haritasında kırmızıya dönen illerde hangi tedbirler devreye alınacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor! Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları hakkında açıklama yapacak. Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonuçları ile ilgili yapacağı açıklama A Haber ekranlarından da canlı takip edilecek.