Survivor 2020 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor'da eleme gecesi heyecanı! Kim veda edecek? | Video

Survivor'un 3. yeni bölümünden yayınlanan fragman ünlüler ve gönüllüler takımında yaşanan gelişmeleri gösterdi. Eleme yapılacak yeni bölümde adaya hangi ismin veda edeceği merak ediliyor. Yeni bölümde bir diğer detay ise yarışmacıların açlığın yanı sıra adayı sel basması nedeniyle uykusuz kalmalarından bahsettiği röportajlar neler yaşandığına dair izleyenleri meraklandırdı. İlk konseyde yapılan oylamada en çok oyu Fatma almıştı. Fatma'nın rakipleri kimler olacak? İşte Survivor'un 3. bölümünden yayınlanan fragman...