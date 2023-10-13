Video Haber Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail katliamını savundu
Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail katliamını savundu

Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail katliamını savundu

13.10.2023 | 00:15

Sözcü televizyonunda İsrail-Filistin çatışmasının tartışıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail'in katliamlarını savundu. Cohen Yanarocak, Batı medyası ve İsrail'in yalan propagandalarını dillendirdi ve "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesmeyelim mi?" sözlerini kullandı.

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