Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail katliamını savundu
Sözcü televizyonunda İsrail-Filistin çatışmasının tartışıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail'in katliamlarını savundu. Cohen Yanarocak, Batı medyası ve İsrail'in yalan propagandalarını dillendirdi ve "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesmeyelim mi?" sözlerini kullandı.
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