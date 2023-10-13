Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail katliamını savundu

Sözcü televizyonunda İsrail-Filistin çatışmasının tartışıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail'in katliamlarını savundu. Cohen Yanarocak, Batı medyası ve İsrail'in yalan propagandalarını dillendirdi ve "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesmeyelim mi?" sözlerini kullandı.