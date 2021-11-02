Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan CHP'ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar
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CHP, Suriye ve Irak tezkeresine HDP ile birlikte 'Hayır' oyu için el kaldırdı. CHP'nin 'Hayır' kararına HDP'nin ardından terör örgütü PKK'dan övgüler geldi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin 'Evet' demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek "Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi