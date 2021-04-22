Video Haber Thodex vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: “2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı” | Video

Thodex vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: “2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı” | Video

Thodex vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: “2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı” | Video
22.04.2021 | 15:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Thodex vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: “2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı” | Video 01:43
Thodex vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: “2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı” | Video 22.04.2021 | 15:28
Son dakika! Thodex'in merkezinde arama başlatıldı | Video 02:01
Son dakika! Thodex'in merkezinde arama başlatıldı | Video 22.04.2021 | 15:09
Mehmet Barlas | Saçma sapan konuşmalar yapan CHP’liler, aslında Cumhurbaşkanı’na yardım ediyorlar 03:11
Mehmet Barlas | Saçma sapan konuşmalar yapan CHP’liler, aslında Cumhurbaşkanı’na yardım ediyorlar 22.04.2021 | 14:24
Engin Ardıç | Garantili seçim kaybetme yolları 03:24
Engin Ardıç | Garantili seçim kaybetme yolları 22.04.2021 | 14:11
Salih Tuna | Bütün sorular o rapora çıkıyor 03:58
Salih Tuna | Bütün sorular o rapora çıkıyor 22.04.2021 | 14:09
Thodex'de 2 Milyar Dolarlık kripto para vurgunu! Canlı yayında flaş kripto para uyarısı 05:31
Thodex'de 2 Milyar Dolarlık kripto para vurgunu! Canlı yayında flaş kripto para uyarısı 22.04.2021 | 13:02
Son Dakika Haberi... Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! | Video 01:24
Son Dakika Haberi... Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! | Video 22.04.2021 | 00:55
Gelecek Parti’de yeni istifa | Video 00:51
Gelecek Parti’de yeni istifa | Video 22.04.2021 | 00:00
Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu: Sesinizi duymak moral veriyor | Video 02:08
Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu: Sesinizi duymak moral veriyor | Video 21.04.2021 | 23:38
Son dakika: Pakistan'da otelin otoparkında patlama: 4 ölü, 12 yaralı... Patlamadan kurtulan gazeteci A Haber'de | Video 05:30
Son dakika: Pakistan'da otelin otoparkında patlama: 4 ölü, 12 yaralı... Patlamadan kurtulan gazeteci A Haber'de | Video 21.04.2021 | 23:15
23 Nisan dahil 3 gün sokak kısıtlaması… Detaylar A Haber’de | Video 01:40
23 Nisan dahil 3 gün sokak kısıtlaması… Detaylar A Haber’de | Video 21.04.2021 | 23:12
Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı | Video 01:29
Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı | Video 21.04.2021 | 23:04
Son Dakika Haberleri - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı | Video 01:09
Son Dakika Haberleri - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı | Video 21.04.2021 | 23:02
Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi | Video 00:29
Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi | Video 21.04.2021 | 21:47
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın konvoyuna yumurtalı saldırı | Video 01:24
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın konvoyuna yumurtalı saldırı | Video 21.04.2021 | 21:07
Burası Ankara'daki hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesi! Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan’dan önemli uyarı... | Video 04:33
Burası Ankara'daki hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesi! Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan’dan önemli uyarı... | Video 21.04.2021 | 19:35
SON DAKİKA! 21 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 01:56
SON DAKİKA! 21 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 21.04.2021 | 19:38
Esra Erol’un canlı yayınında büyük şok! DNA testi sonucuna göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil! | Video 03:20
Esra Erol’un canlı yayınında büyük şok! DNA testi sonucuna göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil! | Video 21.04.2021 | 18:54
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 05:43
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 21.04.2021 | 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 08:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 21.04.2021 | 16:49

Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası çok sayıda vatandaş mağdur olduğunu belirterek şikayette bulundu. Şikayetler sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Thodex’in Göztepe’deki ofisinin güvenlik şefi Gürsel Yalçın olaya ilişkin olarak, “Lüks araçlarla geliyorlardı. 2 günde yaklaşık 300 kişi mağdur olduğu gerekçesiyle buraya geldi” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'de özellikle son yıllarda oldukça fazla talep gören kripto para dünyasında şok etkisi oluşturan olay yaşandı. Türkiye'nin en çok işlem yapan 3. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Sitede üzerinden işlem yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer'in toplamda k 2 milyar lira değerinde kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirket Göztepe'de bulunan ofisine adeta akın etti. Şirketin bulunduğu iş merkezinin Güvenlik Şefi Gürsel Yalçın olaya ilişkin açıklamalarda bulundu
Öte yandan şikayetler sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

"2 GÜNDE 300 KİŞİ BU ŞİRKETİN ÖNÜNE GELDİ"
Çok sayıda mağdur kişinin şirket önüne geldiğini belirten Güvenlik Şefi Gürsel Yalçın, "Biz de bu olayı sosyal medya üzerinden öğrendik. Burada bir mağduriyet var. Kendileri bu iş merkezi'nin kiracısıydı. Olayla ilgili mağdur olanlar buraya birkaç gündür gidip geliyor. Olayla ilgili sürekli şikayetler geliyor. Sürekli olarak personel değiştiren bir firmaydı. 40'a yakın çalışanı vardı. İki günde toplam şikayet için 200 ya da 300 kişi gelmiştir" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA