THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Milletimiz için göze alamayacağımız zorluk yoktur | Video
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video yayımladı. Şehitlik mertebesine erişen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyen İlker Aycı, "Milletimizin bizlere gösterdiği büyük teveccühün karşılığı olarak THY’nin bu millete layık olmak için göze alamayacağı hiçbir zorluk yoktur." ifadelerini kullandı.