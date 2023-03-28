TOGG'da ön sipariş bitti, kuralar yarın çekilecek | Video
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için ön sipariş sayısı 177 bin 467 oldu. 20 bin T10X için 29 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılarak araçların sahipleri belli olacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:27
01:58
TOGG'da ön sipariş bitti, kuralar yarın çekilecek | Video 28.03.2023 | 15:10
01:16
00:06
TOGG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu | Video 28.03.2023 | 14:57
00:12
00:18
Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke" | Video 28.03.2023 | 14:07
03:19
PKK’dan 7’li koalisyona destek! Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi? | Video 28.03.2023 | 12:50
03:04
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek | Video 28.03.2023 | 12:15
00:47
Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00'de atv'de! | Video 28.03.2023 | 10:58
01:31
Türk askerine katil diyen Hacer Foggo CHP listesinde | Video 28.03.2023 | 09:36
01:53
04:41
Tarihin en hızlı dönüşümü oldu | Video 28.03.2023 | 00:56
04:55
01:03
00:59
01:07
00:37
01:33
00:28
02:14
Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon 27.03.2023 | 20:31