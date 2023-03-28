TOGG'da ön sipariş bitti, kuralar yarın çekilecek | Video

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için ön sipariş sayısı 177 bin 467 oldu. 20 bin T10X için 29 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılarak araçların sahipleri belli olacak.