TÜGVA’ya kumpas soruşturmasında yeni detay! | Video

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.