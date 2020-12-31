Tunceli’de bölücü terör örgütünün kampı imha edildi | Video
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Tunceli’de jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının çok amaçlı olarak kullandığı mağaradan oluşan kampı ile birlikte 4 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez Kırsalında 30 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştiren operasyonda 4 mağara, sığınak imha edilmiştir. Bu yerlerde 1 adet tuzaklanmış el bombası, 20 adet büyük tüp, 10 adet akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 adet soba, 1 adet ocak, 20 kilogram çay, 20 kilogram tuz, 15 kilogram pirinç, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.