Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a son veda

İstanbul'daki evinde vefat eden Türk edebiyatına kattığı sayısız eserle adından söz ettiren şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene usta şairin yakınları ve sevenleri katılıyor.