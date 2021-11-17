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OTOMATİK OYNAT
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Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a son veda 17.11.2021 | 16:00
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Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:03
49:25
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 17.11.2021 | 13:14
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Ankara'da FETÖ’cü yarbay ve binbaşına gözaltı | Video 17.11.2021 | 12:51
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Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
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Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video 17.11.2021 | 00:08
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Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti | Video 16.11.2021 | 23:30
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İspanya'da greve giden yaklaşık 20 bin metal işçisi polisle çatıştı | Video 16.11.2021 | 21:23
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Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç'un son görüntüleri | Video 16.11.2021 | 20:06
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Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video 16.11.2021 | 18:37
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Gazeteci Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti | Video 16.11.2021 | 18:19
İstanbul'daki evinde vefat eden Türk edebiyatına kattığı sayısız eserle adından söz ettiren şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene usta şairin yakınları ve sevenleri katılıyor.