Video Haber Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video
19.02.2020 | 11:14

Türkiye görüntülerinin Twitter'da paylaşılmasının ardından 5 ayda 250 kitap okuyan ve felsefe kitaplarıyla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan Atakan'ı konuşuyor. Atakan'ın binlerce beğeni alan ve sayısız kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüleri TT listesine üst sıralardan girdi. Yaşıtlarına oranla bilgisiyle parmak ısırtan çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman’la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İdlib Harekatı açıklaması Artık an meselesi | Video 02:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İdlib Harekatı açıklaması "Artık an meselesi" | Video 19.02.2020 | 12:19
Diyarbakır’da korkunç kaza...Hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 01:46
Diyarbakır’da korkunç kaza...Hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 19.02.2020 | 12:05
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'a sert cevap Ey Kılıçdaroğlu... | Video 02:11
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'a sert cevap "Ey Kılıçdaroğlu..." | Video 19.02.2020 | 12:05
Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisine dayak kamerada | Video 02:21
Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisine dayak kamerada | Video 19.02.2020 | 11:34
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama Ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim | Video 02:47
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama "Ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim" | Video 19.02.2020 | 11:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına sert cevap | Video 09:09
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına sert cevap | Video 19.02.2020 | 11:31
Son dakika! TBMM'de Gezi Parkı olayları davası gerginliği | Video 02:13
Son dakika! TBMM'de Gezi Parkı olayları davası gerginliği | Video 19.02.2020 | 11:11
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar:50 gözaltı | Video 01:52
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar:50 gözaltı | Video 19.02.2020 | 11:09
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video 00:44
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video 19.02.2020 | 11:14
Dünya, Çindeki Wuhan merkezli ölümcül koronavirüs salgını 39 yıl önce yazan bu kitabı konuşuyor | Video 01:51
Dünya, Çindeki Wuhan merkezli ölümcül koronavirüs salgını 39 yıl önce yazan bu kitabı konuşuyor | Video 19.02.2020 | 10:40
Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video 00:25
Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video 19.02.2020 | 11:03
Sütün faydaları neler? Neden süt içmeliyiz? Beslenme Uzmanı'ndan flaş süt açıklaması | Video 01:44
Sütün faydaları neler? Neden süt içmeliyiz? Beslenme Uzmanı'ndan flaş süt açıklaması | Video 19.02.2020 | 10:49
Son dakika! Kenan Evren ve diğer darbecilerin mirasçılarına şok! Darbecilerin tüm mal varlıklarına el konulma talebi! | Video 02:48
Son dakika! Kenan Evren ve diğer darbecilerin mirasçılarına şok! Darbecilerin tüm mal varlıklarına el konulma talebi! | Video 19.02.2020 | 10:36
19.02.2020 Hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:30
19.02.2020 Hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video 19.02.2020 | 10:25
İstanbul'da düğün konvoyu terörünün şoke eden görüntüleri kamerada | Video 03:06
İstanbul'da düğün konvoyu terörünün şoke eden görüntüleri kamerada | Video 19.02.2020 | 10:16
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! ayda 50 kitap okuyor: Aristo, J.J Rousseau, Bauman, Sokrates... | Video 00:45
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! ayda 50 kitap okuyor: Aristo, J.J Rousseau, Bauman, Sokrates... | Video 19.02.2020 | 09:55
Son dakika: Manisa'da arka arkaya deprem meydana geldi! Çevre illerden hissedildi! İŞTE O ANLAR | Video 01:51
Son dakika: Manisa'da arka arkaya deprem meydana geldi! Çevre illerden hissedildi! İŞTE O ANLAR | Video 19.02.2020 | 09:55
Son dakika: Dünyada bir ilk! Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatında 2 saat boyunca keman çaldı | Video 01:01
Son dakika: Dünyada bir ilk! Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatında 2 saat boyunca keman çaldı | Video 19.02.2020 | 09:41
İstanbul Pendik'te fabrika yangını! 00:42
İstanbul Pendik'te fabrika yangını! 19.02.2020 | 09:41
Ailelerin evlat nöbeti PKK'ya darbe vuruyor! Eyleme 2 aile daha katıldı | Video 01:34
Ailelerin evlat nöbeti PKK'ya darbe vuruyor! Eyleme 2 aile daha katıldı | Video 19.02.2020 | 09:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN