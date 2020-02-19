Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video
Türkiye görüntülerinin Twitter'da paylaşılmasının ardından 5 ayda 250 kitap okuyan ve felsefe kitaplarıyla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan Atakan'ı konuşuyor. Atakan'ın binlerce beğeni alan ve sayısız kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüleri TT listesine üst sıralardan girdi. Yaşıtlarına oranla bilgisiyle parmak ısırtan çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman’la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.
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