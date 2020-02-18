Türkiye'den Antarktika çıkarması! Türk bilim insanları Antarktika'da! | Video
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleşen 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını bildirdi. Ekibin, geçici Türk bilim kampının konuşlandığı Horseshoe Adası'nda yaklaşık bir ay bilimsel çalışmalar yürüteceği bilgisini veren Varank, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek." değerlendirmesinde bulundu.
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