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OTOMATİK OYNAT
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Uyuşturucu baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi | Video 20.04.2022 | 22:53
10:53
03:27
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Bursa'daki bombalı saldırının hemen ardından yaşananlar kamerada | Video 20.04.2022 | 12:19
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Dilek Güngör | Kirada ayrımcılık suç! 20.04.2022 | 10:55
03:44
Salih Tuna | Onun yerine biz mi utanalım 20.04.2022 | 10:49
01:22
03:15
Hilal Kaplan | CHP-Saadet-İşçi Partisi tezkereye 'Hayır' demişti 20.04.2022 | 10:36
08:12
05:09
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Mehmet Barlas | Twitter'ın satılmasının ötesi 20.04.2022 | 09:36
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Kırıkkale'de yükselen alevler korkuttu | Video 20.04.2022 | 00:16
00:09
Mariupol’de Rusya’ya ait tank füzeyle imha edildi | Video 19.04.2022 | 22:51
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Ataşehir'de taksi şoförü kadın turisti darbetti | Video 19.04.2022 | 22:16
Uyuşturucu baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi...