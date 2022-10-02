Vatandaşlar Sabiha Gökçen-Pendik metro hattından memnun "Vizyon farkını gözler önüne seren proje" | Video
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için bugün tarihi bir gün. Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 20 milyon iç ve dış hat yolcusuna hizmet veren havalimanı, metro bağlantısına kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımını tamamladığı Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen metro hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Vatandaşlar Sabiha Gökçen-Pendik metro hattının açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi: "Havalimanımız konforlu, hızlı ve güvenli ulaşıma kavuştu. Halka hizmet aşkı olmayan bu projeleri yapamaz. Muhteşem eser için teşekkür ederiz."