Yalova'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş protesto: Belediyeden çalınan 23 milyon nerede? | Video
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Yalova'da esnaf ziyareti yaparken halka seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu zor anlar yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından protesto edildi. Belediyeye ait binaya "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?” yazan pankart açıldı.