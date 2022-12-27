Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ | Video
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2023 yılına sayılı günler kala denetimleri sıkılaştıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken araçlar ise didik didik arandı.