Video Haber Yoğurtla kamuflaj polise takıldı!
Yoğurtla kamuflaj polise takıldı!

Yoğurtla kamuflaj polise takıldı!

15.05.2025 | 23:47

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz tuzaklarını tek tek bozdu.

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