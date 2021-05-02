Kardeşlerim 11. son bölüm tamamını izle! Kardeşlerim son bölümde izleyenleri ekranlara kilitleyen sahne: Asiye Doruk'a aşkını... | Video

Kardeşlerim 11. yeni bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluştu. Ömer'in tutuklandığı ve serbest kaldığı sahnelerden, Harika'nın Asiye'ye kurduğu tuzağa kadar pek çok sahne izleyenleri ekranlara kilitledi. Kardeşlerim 11. son bölümde geceye damga vuran sahne ise Asiye'nin Doruk'a aşkını itiraf ettiği sahne oldu. Aşağıda, Kardeşlerim 11. son bölüm tamamı izleme ekranı ve son bölüme ilişkin detaylar yer alıyor.

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