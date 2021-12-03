Video Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner İster’de kahkaha tufanı! Yarışmacının anlattıkları salonu kırdı geçirdi
Kim Milyoner İster’de kahkaha tufanı! Yarışmacının anlattıkları salonu kırdı geçirdi

Kim Milyoner İster’de kahkaha tufanı! Yarışmacının anlattıkları salonu kırdı geçirdi

03.12.2021 | 23:07

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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümüne Mekatronik ve İşlet bölümlerinden mezun olan Seyit Kont (32) isimli yarışmacı damga vurdu. Hobilerinin olmadığını söyleyerek Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan Seyit Kont, anlattıklarıyla salonu kırdı geçirdi.

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