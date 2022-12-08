Bala Hatun Alçiçek Hatun’u böyle kaçırdı! | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 107’inci Bölümü nefes kesen gelişmeleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey’e yeğeni Aktemur’u, Olof’un elinden kurtarıp Marmara Hisarı’nda Alçiçek Hatun ve Bayındır Bey’in düğün toyuna katıldı. Osman Bey’in talimatıyla Bala ve Ülgen Hatun, Alçiçek Hatun’u kaçırdılar.