Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Senin karın olmak yeterince güç veriyor" | Video 19.02.2024 | 15:52 Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır. Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur. Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir.

Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister. Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar. Artık masada yeni bir kişi vardır. Behçet