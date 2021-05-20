Kuruluş Osman 59. bölüm... ''Osman Bey, Umur Bey'den böyle hesap sordu'' | Video

Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu! Osman Bey, Umur Bey'den hesap sordu: "Cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın!" Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam 59'uncu bölümüyle ekrana gelen dizi, yine seyircisini ekran başına kilitleri. Osman Bey'in Umur Bey'den hesap sorduğu sahne ise Kuruluş Osman 59. bölüme damga vurdu. İşte Osman Bey'in Umur Bey'den hesap sorduğu o sahne…