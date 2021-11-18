Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video

18.11.2021 | 01:09

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Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de ATV'de!

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