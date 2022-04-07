Kuruluş Osman 89. Bölüm Tek Parça izle! ATV Kuruluş Osman Son Bölüm Full izle "Osman Bey, Usta Arius'la karşı karşıya!" | Video

ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman dün akşamki (6 Nisan 2022 Çarşamba) 89. son bölümüyle çok konuşuldu. Dizinin yayın saatini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Kuruluş Osman Son Bölüm izle linki üzerinden bu hafta yayınlanan son bölümü internette yoğun olarak araştırıyor. "Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?" Kuruluş Osman 89. Son Bölüm tek parça ve kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...

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Cornelia'nın maskesi düşecek mi?

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mı?

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?