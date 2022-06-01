Maltun Hatun, Selvi Hatun ve Bacılar Moğolların saldırısına uğradı, Selvi Hatun şehit oldu | Video
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 96’ncı bölümüne Söğüt’teki yoksullara bayram öncesi dağıtılacak erzakları götüren Malhun Hatun, Selvi Hatun ve Bacılar, Moğol Komutanı Cebe’nin baskınına uğraması ve baskın sonrası Selvi Hatun’un şehit olması damga vurdu.