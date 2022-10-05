Video Kuruluş Osman Osman Bey devlet kurma yolunda ilk adımları attı! Kuruluş Osman'daki “Devlet ki” marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video
Osman Bey devlet kurma yolunda ilk adımları attı! Kuruluş Osman'daki “Devlet ki” marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video

Osman Bey devlet kurma yolunda ilk adımları attı! Kuruluş Osman'daki “Devlet ki” marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video

05.10.2022 | 23:20

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ATV'nin reytingleri altüst eden dizilerinden 'Kuruluş Osman' bugün dördüncü ve yeni sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıktı. ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 99. bölümüne ilk divanı kurması, oğlu Orhan’a Karacahisar Kalesi’nin hükmünü vermesi ve Osman Bey için söylenen  “Devlet ki” marşı bölüme damgasını vurdu.

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