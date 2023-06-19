Osman Bey, Koyun Hisar Kalesi'nin kapılarını kırıyor! | Kuruluş Osman Sezon Finali
Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans’ı ve Komutan Muzolan’ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey’in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey’in Koyunhisar galibiyeti Bizans’ta ve Anadolu’da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?
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