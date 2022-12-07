Osman Bey, Turgut Bey’den İnegöl Kalesi’ni geri istedi! Osman Bey: İnegöl artık senin değildir! | Video

‘Kuruluş Osman’ın merakla ve heyecanla izlenen 107’nci bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Turgut Bey’in Köprühisar’daki karargâh baskınına sebep olduğunu düşünüp İnegöl Kalesi’ne gitti. Osman Bey ayrıca Turgut Bey’den İnegöl Kalesi’ni geri alacağını söyledi.