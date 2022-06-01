Video Kuruluş Osman Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi! | Video
Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi! | Video

Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi! | Video

01.06.2022 | 23:44

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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 96’ncı bölümünde Osman Bey, bir yandan Turgut Bey’i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe’nin oyunları ile uğraşırken diğer yandan da Yenişehir’in fethi için beylerin desteğini almaya çalışırken Çobanoğlu Ali Bey’in kışkırtmasıyla Selçuklu Sultanı Alaeddin’le karşı karşıya kalmıştır.

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