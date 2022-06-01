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OTOMATİK OYNAT
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Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi! | Video 01.06.2022 | 23:44
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Bala Hatun Osman Bey’e evlat müjdesi verdi | Video 25.05.2022 | 22:54
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Aksakallılarla buluşan Osman Bey’in yeni hedefi Bursa! | Video 25.05.2022 | 21:39
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Kuruluş Osman 95.bölüm fragmanı izle: "İnegöl gayrı Türk'ün mülküdür!" 25.05.2022 | 16:31
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Osman Bey Nikola’nın cezasını böyle kesti! | Video 19.05.2022 | 00:33
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Gündüz Bey şehit oldu! Kardeşi Osman Bey’le böyle vedalaştı | Video 18.05.2022 | 23:40
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Kuruluş Osman 92. Yeni bölüm fragmanı izle: "Her daim yanımızda oldunuz!" 27.04.2022 | 14:13
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 96’ncı bölümünde Osman Bey, bir yandan Turgut Bey’i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe’nin oyunları ile uğraşırken diğer yandan da Yenişehir’in fethi için beylerin desteğini almaya çalışırken Çobanoğlu Ali Bey’in kışkırtmasıyla Selçuklu Sultanı Alaeddin’le karşı karşıya kalmıştır.