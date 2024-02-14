Video Kuruluş Osman Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti
Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti

Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti

14.02.2024 | 23:22

‘Kuruluş Osman’ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan'ın Osman Bey'i boyun eğdirmek için planlar yapmasına rağmen, Osman Bey'in bu planların farkında olması ve kararlı duruşu, izleyicilere çekişmeli bir kıyasıya mücadele vaat ediyor.

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