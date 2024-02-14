Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti
‘Kuruluş Osman’ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan'ın Osman Bey'i boyun eğdirmek için planlar yapmasına rağmen, Osman Bey'in bu planların farkında olması ve kararlı duruşu, izleyicilere çekişmeli bir kıyasıya mücadele vaat ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
Malhun Hatun’un vazifesi 14.02.2024 | 23:22
01:25
Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti 14.02.2024 | 23:22
00:45
00:45
07:24
04:22
Malhun Hatun’un hac rüyası! 07.02.2024 | 22:51
00:39
00:44
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı: "Burada bey de benim, devlet de benim!" 25.01.2024 | 00:21
10:29
Osman Bey, tekfurlardan sadakat istedi! 24.01.2024 | 23:12
04:56
Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu 24.01.2024 | 22:53
00:44
Kuruluş Osman 145. bölüm 2. fragmanı: "Ezer geçerim bilesin!" 22.01.2024 | 23:41
00:45
06:00
Osman Bey’in intikam yemini 17.01.2024 | 22:00
00:50
00:47
00:42
Kuruluş Osman 143. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 10.01.2024 | 07:42
00:48
Kuruluş Osman 143. Bölüm Fragmanı yayınlandı 04.01.2024 | 11:30
00:44
Kuruluş Osman 142. Bölüm 2. Fragman yayınlandı 04.01.2024 | 11:34
00:45
Kuruluş Osman 142. Bölüm Fragmanı yayınlandı 04.01.2024 | 11:35
00:45
Kuruluş Osman 141. Bölüm Fragmanı yayınlandı 04.01.2024 | 11:46