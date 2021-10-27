Osman Bey yaralanan Bala Hatun'un başından bir an olsun ayrılmadı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 68’inci bölümünde Katalanlar Söğüt’ten dönen Kayı kafilesine pusu kurdu ve Bala Hatun yaralandı. Bala Hatun’un atının tek başına obaya gelmesiyle endişelenen Osman Bey, bir sorun olduğunu anladı. Hemen ardından Kayı kafilesi obaya girdi ve Osman Bey, Bala Hatun’un yaralandığı haberini aldı.