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OTOMATİK OYNAT
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Osman Bey yaralanan Bala Hatun'un başından bir an olsun ayrılmadı 27.10.2021 | 22:36
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'Kuruluş Osman'da yürekleri burkan sahne! Bala Hatun evladını kaybedecek mi? 27.10.2021 | 21:46
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Hıristiyan dünyasının en değerli kutsalı şimdi Osman Bey'in elinde 27.10.2021 | 21:43
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Kuruluş Osman 68. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 23.10.2021 | 11:06
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Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı | Video 21.10.2021 | 00:32
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Kuruluş Osman 67. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.10.2021 | 13:50
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Bala Hatun ve Malhun Hatun’un iktidar mücadelesi obayı karıştırdı 14.10.2021 | 01:15
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Karayel’in yasını tutan Osman Bey, yeni yoldaşını böyle seçti! 14.10.2021 | 01:18
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Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.10.2021 | 16:11
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'Kuruluş Osman’ 66. Bölüm 2. tanıtımı | Video 11.10.2021 | 21:52
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Kuruluş Osman 66. bölüm 1. tanıtımı... "Şahit ol Ya Rabbi…’’ | Video 07.10.2021 | 01:07
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Kuruluş Osman 65. bölüm... Tuğrul Alp Tekin 06.10.2021 | 23:14
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Kuruluş Osman 65. bölüm... Osman Bey'e karşı ittifak yaptılar | Video 06.10.2021 | 23:14
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Kuruluş Osman 65. bölüm... Boran Alp'ten dizeler | Video 06.10.2021 | 22:26
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Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video 03.10.2021 | 11:47
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Kuruluş Osman 65.Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! 01.10.2021 | 12:03
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 68’inci bölümünde Katalanlar Söğüt’ten dönen Kayı kafilesine pusu kurdu ve Bala Hatun yaralandı. Bala Hatun’un atının tek başına obaya gelmesiyle endişelenen Osman Bey, bir sorun olduğunu anladı. Hemen ardından Kayı kafilesi obaya girdi ve Osman Bey, Bala Hatun’un yaralandığı haberini aldı.