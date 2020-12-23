Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti | Video

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39’uncu bölümünde, Targun Hatun, Osman Bey’e olan hislerini açığa vurdu. Nikola ile buluşmasının ardından obaya dönen ve kendisine ayrılan çadıra çekilen Targun Hatun, Osman Bey’e karşı hislerine mani olamadığını fark etti.